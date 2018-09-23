كوريا الجنوبية اوقفت استيرادها من النفط الايراني بشكل كامل

واضاف نوري في حوار خاص مع ارنا اليوم الاحد وردا علي مزاعم السفير الكوري الجنوبي في طهران حول استمرارية الشركات الكورية في استيراد النفط الايراني وقال مع الاسف الشديد ان كوريا الجنوبية اوقفت جميع استيراداتها النفطية من ايران رغم رغبتنا في تنمية العلاقات النفطية معها.

وصرح نوري ان كوريا الجنوبية لم تقم خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة بشراء النفط من ايران.

وتعتبر الهند وكوريا الجنوبية واليابان من مستوردي النفط الايراني الاسيويين فكانت كوريا الجنوبية وقبل قطع استيراداتها تقوم بشراء 180 الف برميل نفط يوميا من ايران.

انتهي**م م** 1837

