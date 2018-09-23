قوات حرس الثورة الاسلامية: سنثأر بشدة من الارهابيين

وذكر البيان الصادر عن الحرس الثوري، اليوم الأحد، أنه 'سيتم اتخاذ التدابير اللازمة في المستقبل القريب لمواجهة الإرهابيين والانتقام منهم انتقاما مميتا.. لا ينسي'. وأضاف البيان: 'سيتم ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة في أي مكان كانوا'.

يذكر ان عناصر ارهابية من زمرة ارهابية انفصالية شنت يوم امس السبت هجوما علي مراسم اقميت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

واسفر الهجوم الارهابي عن استشهاد 25 شخصا وجرح نحو 60 اخرين من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم.

انتهي** 2344

