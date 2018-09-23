المدير السياسي لناياك: علي ترامب استنكار الحادث الارهابي في اهواز

طهران/23ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اشار المدير السياسيي للمجلس الايراني الامريكي (ناياك) رايان كاستلو' الي دعم المسئولين الامريكيين للمجاميع الارهابية والانفصالية في ايران مطالبا ترامب ان يستنكر وبكل صراحة العمل الارهابي في اهواز.

ونشر كاستلو في تغريدة في تويتر مقتطفات من مقالة مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون وقال ان علي ترامب استنكار الحادث الارهابي في اهواز وبكل صرحة .
واضاف ان ادارة ترامب قامت الاسبوع الماضي بتهديد ايران ضمنيا وان جون بولتون وقبل التحاقة بفريق ترامب كان قد دافع عن المجاميع الانفصالية في خوزستان والتي تبنت الحادث الارهابي في اهواز.
وكان كاستلو قد نشر هذا المقطع من مقالة بولتون الذي قال فيه 'علي امريكا دعم البلوش والعرب في خوزستان وكذلك الاكراد والدفاع عن المقاومة الداخلية والمنظمات العمالية والطلبة والمرأة'.
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المدير السياسي لناياك: علي ترامب استنكار الحادث الارهابي في اهواز

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