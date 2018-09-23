منظمة تعبئة المستضعفين:

سنثار لشهداء الحادث الارهابي في مدينة اهواز

طهران/23ايلول/ سبتمبر/ ارنا- اصدرت منظمة تعبئة المستضعفين بيانا اعلنت فيه ان العمل الارهابي الذي قامت به الزمر الارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار في البلاد لن يمر دون انتقام وسيقوم المجاهدون في الدفاع عن اراضي الوطن بالثار من الفاعلين باقرب وقت ممكن .

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الاحد ان هذا العمل الاجرامي ياتي في ايام ذكري احياء مراسم استشهاد الامام الحسين عليه السلام وكذلك مراسم اسبوع الدفاع المقدس حيث قام الارهاربيون التابعون لامريكا وبدعم من الدولارات السعوديه بعمل ارهابي راح ضحيته عدد من مواطنينا الابرياء في محافظة خوزستان.
واضاف البيان ان هذا العمل الاجرامي الذي يهدف لزعزعة الامن والاستقرار في ايران لن يمر دون رد وان ارادة الشعب الايراني العظيم في الدفاع عن النظام الاسلامي المقدس لن تهتز وان الشعب سيسير في طريق العزة والشرف وسيفشل جميع مؤامرات الاعداء.
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سنثار لشهداء الحادث الارهابي في مدينة اهواز

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