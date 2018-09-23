سنثار لشهداء الحادث الارهابي في مدينة اهواز

وجاء في البيان الذي صدر اليوم الاحد ان هذا العمل الاجرامي ياتي في ايام ذكري احياء مراسم استشهاد الامام الحسين عليه السلام وكذلك مراسم اسبوع الدفاع المقدس حيث قام الارهاربيون التابعون لامريكا وبدعم من الدولارات السعوديه بعمل ارهابي راح ضحيته عدد من مواطنينا الابرياء في محافظة خوزستان.

واضاف البيان ان هذا العمل الاجرامي الذي يهدف لزعزعة الامن والاستقرار في ايران لن يمر دون رد وان ارادة الشعب الايراني العظيم في الدفاع عن النظام الاسلامي المقدس لن تهتز وان الشعب سيسير في طريق العزة والشرف وسيفشل جميع مؤامرات الاعداء.

انتهي**م م** 1718

