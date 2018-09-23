المتحدث باسم الخارجية الايرانية:

إستدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدي طهران

طهران/23ايلول/سبتمبر/إرنا – أعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي اليوم الأحد عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الاماراتية الي وزارة الخارجية وقال: إنّ ايران أبلغت إحتجاجها الشديد لهذا الدبلوماسي بسبب التصريحات اللامسؤولة والموهنة التي أطلقها المستشار السياسي لولي عهد دولة الإمارات.

ونقلاً عن الخارجية الايرانية قال قاسمي بأنّه جرّاء التصريحات السخيفة التي أوردها هذا المستشار السياسي الإماراتي بشأن الحادث الارهابي الذي شهدته مدينة أهواز الايرانية قامت وزارة الخارجية الايرانية اليوم الاحد باستدعاء القائم بأعمال السفارة الاماراتية لدي طهران لابلاغه إستياء واحتجاج ايران الشديد إزاء التصريحات الموهنة وغير المسؤولة لتلك الشخصية السياسية الإماراتية.
وأفاد قاسمي بأنّ ايران وجهت خلال هذا الاستدعاء انذاراً الي القائم بأعمال السفارة الإماراتية مفاده أنّ الدعم الواضح للإجراءات الارهابية من جانب أفراد ينتسبون الي جهات رسمية إماراتية يعود بالمسؤولية علي حكومة هذا البلد وايران لاتقبل تساهل حكومة هذا البلد إزاء هذه التصريحات أو عدم إكتراثها.
يُذكر بأنّ عبد الخالق عبدالله مستشار ولي عهد الإمارات كتب أمس السبت في صفحته الرسمية علي موقع التويتر أنّ الحادث الدموي الذي شهدته مدينة أهواز والذي أدّي الي استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الايرانيين لم يكن إرهابياً! واصفاً ذلك بأنه استهداف لعسكريين فحسب.
وأضاف مستشار ولي عهد الامارات في تصريحات وقحة بأنّ نقل الحرب الي داخل ايران هو خيار مُعلَن وسيزداد حدة في المستقبل.
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إستدعاء القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدي طهران

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