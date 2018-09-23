رئيس نيكاراغوا يدين الإعتداء الإرهابي في أهواز

طهران/23ايلول/سبتمبر/إرنا – دان الرئيس النيكاراغوي دانييل اورتيغا اليوم الأحد في رسالة وجهها الي سماحة قائد الثورة الاسلامية والي رئيس الجمهورية ، الإعتداء الإرهابي الذي طال مدينة أهواز(جنوب غرب ايران).

وجاء في رسالة اورتيغا: لقد بلغَنا نبأ الحادث الإرهابي المؤلم الذي استهدف عرضاً عسكرياً في مدينة أهواز والذي أدّي الي استشهاد 25 شخصاً وإصابة 54 مواطناً ونحن من جانبنا ندين هذه الجريمة التي وقعت في الذكري السنوية لاُسبوع «الدفاع المقدس» والتي استهدفت المواطنين الايرانيين.
واضاف : إننا هنا من نيكاراغوا الحرة والشامخة ونيابة عن الشعب وعن حكومة الوفاق الوطني نعلن تضامننا مع ايران شعباً وحكومة مقدمين التعازي من صميم قلوبنا الي ذوي الضحايا ومعلنين مواساتنا مع ذوي الضحايا والمصابين داعين الله أن يمنّ علي أرواح الضحايا بالسكينة وعلي المصابين بالشفاء العاجل.
وتابع اورتيغا في رسالته: إنّ السلام طريق يختاره الإنسان وإنّ الذين انتهكوا السلام أو عبثوا به هم أعداء الانسانية وهم الذين أشعلوا شرارات الدمار علي مرّ التاريخ.
وأضاف رئيس نيكاراغو: إننا علي علم تام بصمود وبسالة الشعب الايراني التي اُشتُهر بهما طيلة آلاف السنين ونحن علي ثقة بأنّ هذه البسالة والرشد والصمود الايراني سيكون نبراسا لديمومة إعتزاز وعظمة الشعب الايراني في طريق الدفاع عن السلام .
انتهي** ع ج** 1718



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رئيس نيكاراغوا يدين الإعتداء الإرهابي في أهواز

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