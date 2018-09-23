بري يدين الهجوم الارهابي في أهواز

بيروت/23 ايلول/سبتمبر/ارنا- أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لقائد الثورة الإسلامية ايه الله السيد علي الخامنئي ولرئيس الجمهورية حسن روحاني ولرئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني معزيا بالضحايا المدنيين والعسكريين الذين سقطوا خلال الهجوم الإرهابي الإجرامي الغادر علي العرض العسكري الإيراني في أهواز.

ودان بري هذا الهجوم بكل أبعاده، مؤكدا 'التعاون لتجفيف مصادر وموارد الإرهاب العابر للحدود'.
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بري يدين الهجوم الارهابي في أهواز

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