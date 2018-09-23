بعيدي نجاد: جميع محاولات ومساعي اعداء ايران مصيرها الفشل

واضاف بعيدي نجاد الذي كان يتحدث في مراسم تخليد ذكري الدفاع المقدس اليوم الاحد : لاينبغي فقط ان نتحدث عن الجانب المأساوي لهذه الحرب والحرب الكيماوية والقصف والقتل والدمار بل يجب ايضا التطرق الي مظاهر الايمان والبطولات التي قام بها الشعب في مواجهة الاعتداء.

واعتبر استخدام العراق للاسلحة الكيمياوية هو الاكثر من ناحية الكم خلال الحروب والذي اتخذت المنظمات الدولية جانب الصمت حياله مؤكدا علي ان هناك وثائق في مجلس الامن الدولي تشير الي استخدام الاسلحة الكيماوية دون ذكر المستخدم والضحية .

واشار السفير الايراني الي تشكيل المجاميع الارهابية من امثال داعش في العراق معتبرا ذلك من نتائج سوء تدبير الدول الغربية بعد سقوط النظام الصدامي محذرا من التطرف الذي تتخذه هذه المجاميع سبيلا لها والذي يهدد الامن العالمي وقال ان تلك الدول لم تصغ الي التحذيرات وذلك لمصالحها المؤقته .

وفي تطرقه للمستشاريين الايرانيين في العراق وسوريا قال ان ايران كانت موفقة في نقلها التجارب القيمة التي اكتسبتها خلال سنين الدفاع المقدس الي المجاميع الشعبية في البلدين.

واشار بعيدي نجاد الي الحادث الارهابي في مدينة اهواز مبديا استيائه لقناة 'ايران انترنشنال' التلفزيونية التي اجرت لقاء مع تلك المجموعة الارهابية التي نفذت الاعتداء الارهابي وقال: لم يمض وقتا علي الحادث حيث اجرت القناة اللقاء وسمحت لهم بتبرير عملهم الارهابي مؤكدا علي ان الاعمال الارهابية غير مقبولة في اية منطقة من العالم ويجب محاربتها.

انتهي**م م** 1837

