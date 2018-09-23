عبد الامير قبلان استنكر الاعتداء الارهابي في اهواز

وقال: 'هذا العدوان يستكمل السياسة الجائرة في حصار ايران ومعاقبتها علي مواقفها في مواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري، وهو يندرج في اطار ردات الفعل الانتقامية علي الانجازات التي يحققها محور المقاومة في مكافحة الارهاب في سوريا والعراق ولبنان، وهو برسم الدول التي تدعم الارهابيين وتوفر لهم الملاذ الامن'.

وعزي قبلان الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا وذوي الضحايا 'الذين نحتسبهم شهداء عند ربهم، ونسأل المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن علي الجرحي بالشفاء العاجل وان يحفظ ايران وشعبها دولة مستقرة تنعم بالامن والازدهار والسلام'.

انتهي**2054 ** 1837

