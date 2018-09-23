عبد الامير قبلان استنكر الاعتداء الارهابي في اهواز

بيروت/23 ايلول/سبتمبر/ارنا-استنكر رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلي في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان 'الاعتداء الارهابي في مدينة اهواز في عمل وحشي يستهدف الجمهورية الاسلامية الايرانية في امنها واستقرارها وسيادتها ووحدة شعبها، في محاولة فاشلة لن تنال من عزيمة ايران في محاربة المشروع الاستكباري الذي يريد اخضاع المنطقة الي هيمنته'.

وقال: 'هذا العدوان يستكمل السياسة الجائرة في حصار ايران ومعاقبتها علي مواقفها في مواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري، وهو يندرج في اطار ردات الفعل الانتقامية علي الانجازات التي يحققها محور المقاومة في مكافحة الارهاب في سوريا والعراق ولبنان، وهو برسم الدول التي تدعم الارهابيين وتوفر لهم الملاذ الامن'.
وعزي قبلان الجمهورية الاسلامية الايرانية قيادة وشعبا وذوي الضحايا 'الذين نحتسبهم شهداء عند ربهم، ونسأل المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته وان يمن علي الجرحي بالشفاء العاجل وان يحفظ ايران وشعبها دولة مستقرة تنعم بالامن والازدهار والسلام'.
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عبد الامير قبلان استنكر الاعتداء الارهابي في اهواز

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