خلال لقاءه مع رئيس جماعة علماء العراق؛

امين عام النجباء: سنواجه المؤامرات بالتحلي بالثقافة العاشورائية

طهران/ 23 أيلول/ سبتمبر/ ارنا - أشار 'الكعبي' خلال لقائه مع 'الملا' الي نهضة الامام الحسين (ع) الملهمة والثقافة العاشورائية، مؤكدا مواجهة المؤامرات التي يحيكها الاعداء.

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن امين عام المقاومة الاسلامية حركة النجباء استقبل في مكتبه في بغداد رئيس جماعة علماء العراق.
وتباحث الطرفان خلال اللقاء سبل تعزيز الوحدة الاسلامية لمواجهة التحديات التي يواجهها العراق.
وأشار الكعبي الي نهضة الامام الحسين (ع) الملهمة والثقافة العاشورائية، مؤكدا مواجهة المؤامرات التي يحيكها الاعداء.
كما اشار الشيخ الكعبي الي ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة والعوائق التي يخلقها الاعداء لافشال العملية السياسية في العراق.
وأكد الشيخ خالد الملا علي الرؤي المشتركة، مشيدا بدور المقاومة الاسلامية حركة النجباء لدفاعها عن كافة ابناء الشعب العراقي.
وأعرب عن تقديره لدور ابطال النجباء في تحرير المناطق المحتلة واستتاب الامن والاستقرار في العراق.
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جماعة علماء العراق

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امين عام النجباء: سنواجه المؤامرات بالتحلي بالثقافة العاشورائية

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