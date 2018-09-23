رئيس مجلس الشوري الاسلامي الايراني:

ناهبو ثروات الشعوب لايطيقون رؤية تعاظم الإقتدار الايراني

طهران/23ايلول/سبتمبر/إرنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم الأحد: إنّ استعراض القدرات والقوة والكفاءة العسكرية الايرانية والكم الهائل للسلاح الايراني كان استعراضاً لاستقلال الجمهورية الاسلامية الايرانية واصفاً هذا العرض بأنه أثار حفيظة ناهبي ثروات الشعوب ما جعلهم يلجؤون الي تنفيذ عملية اجرامية في مدينة أهواز.

وخلال كلمة له ألقاها في الإجتماع المفتوح لمجلس الشوري الاسلامي صباح اليوم أضاف لاريجاني بأنّ استشهاد وإصابة أبناء البلاد في مدينة أهواز قد تزامن مع أيّام الذكري السنوية لاستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأنصاره الأوفياء مصرحاً بأنّ هؤلاء المواطنين التحقوا بشهداء الدفاع المقدس.
وتساءل لاريجاني عن قيام اولئك الارهابيين بهذه الجريمة المباغتة وإستهداف النساء والأطفال العزّل في أول يوم من اسبوع الدفاع المقدس بالتحديد داعياً الي البحث عن سبب إختيارهم لهذا التوقيت والمكان.
و وصف لاريجاني الحفل الاستعراضي للقوات المسلحة بأنه مظهر من مظاهر اقتدار كل نظام حاكم في أي بلد، خاصة في بلد كايران التي جرّبت منذ انتصار ثورتها، الحظر العسكري لكنها استطاعت بلوغ الإستقلال والإكتفاء الذاتي في القطاع العتادي العسكري بإراده شبابها وسيرهم علي خطي الإمام الخميني الراحل.
واستطرد لاريجاني قائلاً: إنّ اولئك منذ سنوات عبر توظيفهم الاعلام الواسع النطاق كانوا يتبعون نظرية الابتزاز ونهب دول المنطقة وحثّهم علي إنتهاج العداء ضد ايران وملء مخازنهم بالعتاد والسلاح الأمريكي الصنع وحظر ايران عسكرياً.
وإعتبر رئيس مجلس الشوري الاسلامي الهدف الرئيس وراء هذه الخطط هو التمهيد لسيطرة الكيان الصهيوني علي هذه الدول الهشة المتخلفة.
يتبع** ع ج** 1837



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سياسي

لاريجاني

أهواز

الاقتدار الايراني

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ناهبو ثروات الشعوب لايطيقون رؤية تعاظم الإقتدار الايراني

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