رئيس الجمهورية يغادر طهران متوجها الي نيويورك

طهران/23ايلول/ سبتمبر/ ارنا- غارد رئيس الجمهوريه حسن روحاني صباح اليوم الاحد طهران متوجها الي نيويورك لحضور اجتماعات الدوره الثالثه والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

وكان في وداع الرئيس روحاني عند مغادرته طهران كل من عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي و النائب الاول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري وعدد من الوزراء .
وقد تحدث رئيس الجمهورية للصحفيين قبيل مغادرئه طهران حول اهداف زيارته لنيويورك والمشاركه في اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده.
ومن اهداف الزياره هو تبيان الموقف الايراني من اخر المستجدات في المنطقة والعالم امام الجمعية العامة للامم المتحدة .
ويرافق الرئيس روحاني كل من وزير الخارجية 'محمد جوادظريف' ورئيس مكتبه الخاص 'محمود واعظي' و المساعد السياسي لمكتب رئيس الجمهوريه 'مجيد تخت روانجي' والمساعد السياسي لوزير الخارجية 'سيد عباس عراقجي'.
وسيلقي رئيس الجمهورية كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك كلمة في اجتماع السلام تخليدا لنسلون ماندلا كما سيلتقي كبار مدراء وكالات الانباء في نيويورك و يلتقي عددا من النخب السياسية الاجنبية وكذلك عددا من زعماء المسلمين في امريكا وستكون له لقاءات صحفية مع عدد من الوكالات العالمية ومؤتمر صحفي وكذلك سيلتقي بقادة عدد الدول المشاركة في الاجتماع.
وسيغادر الرئيس روحاني نيويورك يوم الاربعاء عائدا الي ارض الوطن.
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رئيس الجمهورية يغادر طهران متوجها الي نيويورك

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