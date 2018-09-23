مساعد وزير الخارجية الايراني:

المعايير المزدوجة مرفوضة تماماً في مواجهة الإرهاب

طهران/23ايلول/سبتمبر/إرنا – قال مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي اليوم الأحد: إنّ المعايير المزدوجة في مواجهة الإرهاب مرفوضة تماماً ولايحق للدول الغربية الحديث عن مكافحتها للإرهاب مع توفيرها إمكانيات إقامة وسكن و إعلام للإرهابيين.

وكتب عباس عراقجي اليوم الأحد علي صفحته في موقع الإينستيغرام: لقد قمنا البارحة بعد الحادث الارهابي الذي شهدته مدينة أهواز باستدعاء سفراء هولندا والدنمارك والقائم بأعمال السفارة البريطانية الي وزارة الخارجية الايرانية وقدمنا لهم مذكرة احتجاج قوية بسبب توفير دولهم إمكانيات سكن وإقامة ونشاط لمسببي حادث مدينة أهواز من المرتزقة الارهابيين الذين تسببوا في إرتكاب الجريمة.
وأكّد عراقجي علي صفحته في هذا الموقع التواصلي علي أنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تتوقع من الدول المذكورة أن تعتقل مسببي الجريمة ومن لهم صلة محتملة بها وتسلمهم الي ايران كي يُحاكموا في مَحاكم عادلة.
وأضاف مساعد وزير الخارجية الايراني بأنّ المعايير المزدوجة مرفوضة في التعامل مع الإرهاب ولايحق للدول الغربية الحديث عن مكافحتها للإرهاب مع توفيرها إمكانيات إقامة وسكن و وسائل إعلام للإرهابيين.
كما استدعت صباح اليوم الخارجية الايرانية القائم بأعمال السفارة الإماراتية لدي طهران بسبب إدلاء مسؤولي بلده بتصريحات منحازة مؤيدة للجريمة التي شهدتها مدينة أهواز.
يُذكر بأنّ جماعة مسلحة إرهابية تنتمي الي زمرة 'الأحواز' الانفصالية قامت بإطلاق النار أمس السبت خلال حفل استعراض للقوات المسلحة الايرانية في مدينة أهواز جنوب غرب البلاد راح ضحية هذه العملية الارهابية 25 شهيداً واُصيب 60 شخصاً.
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المعايير المزدوجة مرفوضة تماماً في مواجهة الإرهاب

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