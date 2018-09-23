افتتاح 59 مدرسة في المناطق المنكوبة بالزلزال في كرمانشاه

وحضر مراسم الافتتاح محافظ كرمانشاه 'هوشنك بازوند' و عدد اخر من مسؤولي المحافظة.

واثني الرئيس روحاني في كلمة له علي جهود محافظ كرمانشاه و كذلك اهاليها الغياري لما قدموا من المساعي لاعادة بناء ما دمره الزلزال و كذلك مشاركتهم في افتتاح 59 مدرسة فيها.

يذكر ان الزلزال الذي ضرب العام الماضي مدينة كرمانشاه ادي إلي تدمير 78 مدرسة في مختلف مناطقها.

وضرب زلزال بقوة 7.3 درجات علي مقياس ريختر في شهر تشرين الثاني/نوفمر الماضي مدينة سربل ذهاب في كرمانشاه مما ادي الي مقتل 620 شخصا و جرح 12 الفا و 386 شخصا.

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