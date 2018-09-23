الرئیس روحانی: الیوم الأول من 'مهر' بدایة الجهد والمثابرة للتعلم

ورعی رئیس الجمهوریة الإسلامیة فی إیران حسن روحانی الیوم الأحد مراسم بدء العام الدراسی الجدید فی إیران (2018-2019).

وجرت فی ثانویة 'عترت' فی طهران مراسم دق الجرس إیذاناً بافتتاح العام الدراسی الجدید، بحضور رئیس الجمهوریة حسن روحانی ووزیر التربیة والتعلیم محمد بطحائی.

ووصف رئیس الجمهوریة، الیوم الأول من شهر 'مهر' بدایة العام الدراسی الجدید فی ایران بالمهم وقال : بما أننا نبدأ العمل والجهد للتعلم وتعلم المهارات الضروریة للحیاة، ولن نبالغ إذا قلنا أن كل شیء یبدأ من المدرسة أو علي وجه أدق، یبدأ كل شیء من المنزل إلي المدرسة.

وأضاف روحانی: الإیمان والعقیدة و أسلوب الحیاة و طریقة التواصل و اللغة والأخلاق و السلوك والقدرات الأكادیمیة والأخلاقیة، نبدأها من المنزل والمدرسة.

وحیا رئیس المجلس الأعلي للثورة الثقافیة ذكري البطولات والتضحیات للمقاتلین فی ایام الدفاع المقدس والتی بدأت قبل 38 عاما.

كما قدم الرئیس روحانی التعازی لاهالی مدینة أهواز بمناسبة الاعتداء الارهابی أمس وقال : أقدم التعازی والمواساة لاهالی مدینة أهواز هذه المدینة التی صمدت ووقفت ببسالة فی فترة الدفاع المقدس امام العدوان الصدامی، معربا عن أسفه لاستشهاد أهالی هذه المدینة من الاطفال والشبان علي ید العناصر العمیلة التی تتلقي الدعم المالی والتسلیحی والسیاسی والأعلامی من الدول المجاورة فی جنوب الخلیج الفارسی.

انتهي** 2344

