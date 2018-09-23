الرئيس روحاني يدق جرس بدء العام الدراسي الجديد

وحضر رئيس الجمهورية صباح اليوم مدرسة 'عترت' الثانوية في العاصمة طهران.

ورافق رئيس الجمهورية خلال الزيارة وزير التربية والتعليم محمد بطحائي .

يذكر ان الرئيس روحاني يطرح عند انطلاق كل عام دراسي جديد سوالا للتلاميذ باسم 'سوال مهر' .

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