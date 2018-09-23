الرئيس روحاني يدق جرس بدء العام الدراسي الجديد

طهران/23ايلول/سبتمبر/ارنا- برعاية رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني بدأ صباح اليوم الاحد العام الدراسي الجديد في الجمهورية الاسلامية الايرانية بدق جرس احدي المدارس في طهران.
وحضر رئيس الجمهورية صباح اليوم مدرسة 'عترت' الثانوية في العاصمة طهران.ورافق رئيس الجمهورية خلال الزيارة وزير التربية والتعليم محمد بطحائي .يذكر ان الرئيس روحاني يطرح عند انطلاق كل عام دراسي جديد سوالا للتلاميذ باسم 'سوال مهر' .انتهي**1110 ** 1837
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العام الدراسي
الرئيس روحاني
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