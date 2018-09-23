فرنسا تدين الهجوم الارهابي في أهواز

وجاء في بيان للخارجية الفرنسية أن 'فرنسا تدين بحزم الهجوم الذي وقع اليوم في الأهواز'. وأضافت أنها 'تعبر عن التعازي لأهالي الضحايا والشعب الإيراني'.

وقالت الخارجية الفرنسية أنها تتابع التطورات علي الأرض وهي علي اتصال بالسفارة الفرنسية في طهران.

وكان مسلحون يرتدون زي حرس ثوري وتعبئة (بسيج) من زمرة ارهابية انفصالية قد نفذوا هجوما صباح امس السبت علي مراسم اقيمت في مدينة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس في ذكري الحرب العدوانية التي شنها نظام صدام ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية (1980-1988).

وادي الهجوم لغاية الان الي استشهاد 25 من المواطنين والعسكريين الحاضرين والمشاركين في المراسم فيما جرح نحو 60 اخرين.

انتهي ** 2342

