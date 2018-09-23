بحضور عدد من المسؤولين

البرلمان الايراني يدرس لائحة الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب

طهران / 23 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن المتحدث باسم الهيئة الرئاسية بمجلس الشوري الاسلامي الايراني بهروز نعمتي بانه تم في المجلس بحضور عدد من المسؤولين دراسة ابعاد لائحة انضمام ايران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (Cft).

وقال نعمتي في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' مساء السبت، ان لائحة انضمام ايران للمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الارهاب (Cft) تمت دراستها في المجلس اليوم (امس السبت) بحضور رئيس المجلس ووزيري الخارجية والامن ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية بالوكالة ومندوبين عن مجلس صيانة الدستور والحرس الثوري.
واضاف، انه تقرر في الاجتماع ان تقوم الوزارات والاجهزة المعنية بتقديم حصيلة افكارها وارائها الي لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية.
وقال نعمتي، انه تقرر اايضا ان تقوم لجنة الامن القومي بدراسة الاراء الواصلة اليها من الوزارات والاجهزة المعنية ومن ثم تقديمها الي الهيئة الرئاسية بالمجلس قبل انتهاء فترة الشهرين التي تم تحديدها لوقف البت في اللائحة.
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البرلمان الايراني يدرس لائحة الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب

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