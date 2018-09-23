ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

وفی تصریح ادلي به فی مدینة قم السبت اشار زارعان الي استخدام التكنولوجیا النوویة فی مختلف المجالات ومنها الطبیة فی البلاد وقال، انه وفی ظل الجهود الدؤوبة المبذولة لیل نهار من قبل علماء البلاد الشباب فانه یتم الیوم انتاج اجیال متطورة من اجهزة الطرد المركزی فی البلاد.

واشار الي مخططات ومؤامرات الاعداء لوقف الحركة العلمیة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی مختلف القطاعات ومنها التكنولوجیا النوویة واضاف، ان قائد الثورة الاسلامیة یؤكد مرارا علي مسالة انتاج العلم فی البلاد لان انتاج العلم یولد القدرة والثروة وان الاعداء یخشون بشدة عزة واقتدار الجمهوریة الاسلامیة.

واكد المساعد الخاص لرئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة بانه لو ارتاي المسؤولون فاننا قادرون علي العودة الي ظروف ارقي وافضل بكثیر مما كانت قبل الاتفاق النووی واضاف، لقد اوجدنا الیوم البني التحتیة اللازمة للوصول الي اوضاع ابعد بكثیر من 190 الف سو (وحدة فصل)، لاننا لا نثق بالاعداء ابدا وعلینا انجاز اجراءات عمیقة وجذریة حیث تم فی هذا المجال اتخاذ التدابیر اللازمة بحكمة.



*مفاعل اراك للماء الثقیل

واكد زارعان بان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة لم تتوقف فی مسار التقدم النووی اطلاقا خلال الاعوام الاخیرة ولا یوجد قلق فی هذا الجانب وقال، ان اعادة تصمیم منشآت مفاعل اراك للماء الثقیل جاریة علي وجه السرعة وان العملیات التنفیذیة لصنع معداته ستبدا مطلع العام الایرانی القادم (یبدا فی 21 اذار/مارس).

واوضح المسؤول فی منظمة الطاقة الذریة الایرانیة ان انتاج الادویة المشعة وفق المواصفات القیاسیة حدث یبعث الامل ویتابع بجدیة.

واضاف، انه وفیما یتعلق بالانشطة النوویة لم نواجه ای مشكلة من الناحیة التقنیة وحتي اننا تقدمنا بسرعة اكبر فی بعض المراكز بعد الاتفاق النووی مثل تكنولوجیا النظائر المستقرة بالتعاون مع روسیا حیث ان اهمیة هذه التكنولوجیا لا تقل عن التخصیب وتم تنفیذها عملانیا فی منشاة فردو.

انتهي ** 2342

