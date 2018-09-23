52 جریحا فی حادثة اهواز الارهابیة مازالوا راقدین فی المستشفیات

وقال حریرجی فی تصریح ادلي به لوكالة 'ارنا' مساء السبت بان الحالة الصحیة لجمیع الجرحي الراقدین مستقرة ما عدا شخص واحد.

واضاف، ان 10 جرحي اخرین فی الحادث كانوا قد غادروا المستشفي بعد تلقیهم العلاج اللازم.

واوضح انه وفی الساعات الاولي للحادث وبعد نقل الجرحي الي مستشفیات اهواز تم بجهود الاطباء والممرضین انجاز 32 عملیة جراحیة متوسطة وكبیرة للجرحي.

وكان مسلحون یرتدون زی حرس ثوری وتعبئة (بسیج) من زمرة ارهابیة انفصالیة قد نفذوا هجوما صباح امس السبت علی مراسم اقیمت فی مدینة اهواز لمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس فی ذكری الحرب العدوانیة التی شنها نظام صدام ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة (1980-1988).

وادی الهجوم لغایة الان الی استشهاد 25 من المواطنین والعسكریین الحاضرین والمشاركین فی المراسم فیما جرح نحو 60 اخرین.

انتهي ** 2342

