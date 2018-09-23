النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي يدين هجوم اهواز الارهابي

بغداد/23 ايلول/سبتمبر/ارنا-أدان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، الهجوم الارهابي الذي استهدف استعراضاً عسكرياً في مدينة اهواز الإيرانية صباح يوم السبت.

وبحسب بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، 'اننا ندين ونستنكر الهجوم الذي استهدف قوات الجيش والحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد صباح يوم السبت'.
واكد الكعبي، 'كما ونعرب عن أسفنا لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف القوات العسكرية الإيرانية، وفي صفوف المدنيين من النساء والأطفال، واننا نتعاطف مع أبناء جارتنا الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ونقف معهم بمصابهم، ونتمني أن يعم الأمن والسلام علي كافة شعوب المعمورة'.
وكانت مجموعة ارهابية مسلحة قد هاجمت الاستعراض العسكري للجيش الايراني في مدينة اهواز، مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ايران، بمناسبة الذكري السنوية الثامنة والثلاثين لشن الحرب من قبل نظام حزب البعث السابق الذي كان يحكم العراق حينذاك.
ووصف قائد الثورة الاسلامية الايرانية، اية الله العظمي السيد علي خامنئي، الجريمة التي ارتكبها الارهابيون في اهواز بالمؤامرة من الدول العميلة لاميركا لضرب الامن في ايران، معتبرا ان المرتزقة الذين تعرضوا للنساء والاطفال والابرياء في اهواز هم عملاء ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان زورا، وان هذا الهجوم الارهابي كشف مرة أخري عن قسوة وخبث اعداء الشعب الايراني.
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النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي يدين هجوم اهواز الارهابي

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