السيد الحكيم يعزي ايران بضحايا الهجوم الارهابي، ويؤكد: 'اننا في جبهة واحدة ضد الارهاب'

بغداد/23 ايلول/سبتمبر/ارنا-عبر رئيس التحالف الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، عن تعازيه ومواساته للجمهورية الاسلامية الايرانية، بضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف استعراضا عسكريا في مدينة الاهواز بمناسبة الذكري السنوية الثامنة والثلاثين لشن الحرب ضد ايران من قبل نظام صدام .

وقال الحكيم في بيان له بهذا الشأن، نشرته وكالة (الفرات نيوز)، 'بأشدِّ عبارات الاستنكار ندين الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة الأهواز الإيرانية أثناء عرض عسكري راح ضحيته عشرات الأبرياء'.
وأضاف، 'نحن إذ نرفع آيات المواساة للجمهوريةِ الإسلامية الايرانية حكومةً وشعبا، ولا سيما أُسر الشهداء، نشدد علي أننا في جبهة واحدة في مواجهةِ الإرهاب'.
واكد الحكيم، علي حاجة المنطقة، ولاسيما الدول المتضررة من هذه الآفة الظلامية إلي التعاون المستمر أمنيا واستخباراتيا للعمل علي وأد مخططات أعداء الإنسانية في مهدها، حفاظا علي أمن واستقرارِ المنطقة وحاضرِ ومستقبل شعوبها'.
وكان الهجوم الارهابي قد خلّف، بحسب احصائيات اولية، اربعة وعشرين شهيدا واكثر من خمسين جريحا، مع وجود حالات حرجة بين الجرحي.
انتهي ع ص ** 2342



برچسب ها

سياسي

العراق

السيد الحكيم

التواصل مع رئیس التحریر newsroom@irna.ir

معرض الصور

السيد الحكيم يعزي ايران بضحايا الهجوم الارهابي، ويؤكد:

معظم المشاهدات

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

وزير الخارجية:

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

حادث ارهابي في اهواز

حادث ارهابي في اهواز

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

الرئیس روحانی: العالم یرفض سیاسة امریكا المتفردة

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

ارتفاع عدد شهداء الهجوم الارهابي في اهواز الي 24 شخصا

مندوب ایران بالامم المتحدة: سیاسات امیركا فی العراق فاشلة

مندوب ایران بالامم المتحدة: سیاسات امیركا فی العراق فاشلة

أحدث الأخبار

البرلمان الايراني يدرس لائحة الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب

بحضور عدد من المسؤولين

البرلمان الايراني يدرس لائحة الانضمام لمعاهدة مكافحة تمويل الارهاب

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

مساعد رئیس منظمة الطاقة الذریة الایرانیة:

ایران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتی فی انتاج اجهزة الطرد المركزی

52 جریحا فی حادثة اهواز الارهابیة مازالوا راقدین فی المستشفیات

52 جریحا فی حادثة اهواز الارهابیة مازالوا راقدین فی المستشفیات

هزة ارضیة بقوة 4.7 ریختر تضرب مازندران شمال ایران

هزة ارضیة بقوة 4.7 ریختر تضرب مازندران شمال ایران

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

حماة الارهاب لا یمكنهم اخفاء دورهم فی حادثة اهواز

موضوعات مرتبط