المدعي العام يؤكد ضرورة الكشف عن العناصر التابعة للجماعات الارهابية

طهران/ 22 ايلول/ سبتمبر- أكد المدعي العام الايراني، اليوم السبت علي ضرورة الكشف عن العناصر التابعة للجماعات الارهابية في أسرع وقت ممكن.

وقال حجة الاسلام محمد جعفر منتظري في بيان له حول الحادث الارهابي اليوم السبت في اهواز (جنوب غرب) الذي استهدف الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس
قال ان اليد الاجرامية للاستكبار العالمي والصهيونية وعملائهما في المنطقة خرجت اليوم من أكمام زمرة 'الاحوازية' الارهابية لترتكب جريمة استشهد وجرح فيها عدد من ابنائنا من المدنيين والعسكريين.
وقدم حجة الاسلام منتظري التعازي الي أسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأكد المدعي العام علي ضرورة تعاون وزارة الامن والعناصر الاستخباراتية والامنية في الحرس الثوري وقوي الامن الداخلي لاتخاذ مايلزم للكشف عن جميع عناصر هذه الزمرة الارهابية وتسليمهم للقضاء في اسرع وقت ممكن.
انتهي**س.ر



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المدعي العام يؤكد ضرورة الكشف عن العناصر التابعة للجماعات الارهابية

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