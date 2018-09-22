مصدر مسؤول يعلن مغادرة عدد من مصابي الحادث الإرهابي في أهواز المستشفي

وأضاف كوليوند اليوم السبت، ان الحادث ادي الي استشهاد 25 شخصا وإصابة 60 آخرين غادر البعض منهم المستشفي فيما يرقد عدد منهم في المستشفي بسبب شدة الاصابات.

إنتهي**أ م د**س.ر

