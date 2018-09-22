مصدر مسؤول يعلن مغادرة عدد من مصابي الحادث الإرهابي في أهواز المستشفي

طهران/22 أيلول/سبتمبر/إرنا- أعلن المشرف علي منظمة الطوارئ الوطنية 'بير حسين كوليوند'، ان عددا من مصابي الهجوم الارهابي الذي استهدف اليوم الاستعراض العسكري في مدينة اهواز (جنوب غرب) غادروا المستشفي بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأضاف كوليوند اليوم السبت، ان الحادث ادي الي استشهاد 25 شخصا وإصابة 60 آخرين غادر البعض منهم المستشفي فيما يرقد عدد منهم في المستشفي بسبب شدة الاصابات.
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مصدر مسؤول يعلن مغادرة عدد من مصابي الحادث الإرهابي في أهواز المستشفي

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