تركيا تدين الهجوم الارهابي في اهواز

انقرة / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا – اصدرت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت بيانا دانت فيه بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف عرضا للقوات المسلحة في مدينة اهواز (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب).

وقدمت الخارجية التركية العزاء الي ايران حكومة وشعبا في هذا الهجوم الارهابي الذي ادي الي استشهاد واصابة عدد من المواطنين.
وجاء في بيان الخارجية التركية ايضا، 'نحن ندين بشدة هذا الهجوم الغاشم؛ سائلين الباري تعالي للمتوفين بالرحمة والغفران، وللمصابين بالشفاء العاجل؛ كما نعرب عن مواساتنا مع الشعب والحكومة في ايران باستشهاد عدد من المواطنين (الايرانيين)'.
يذكر ان خلية ارهابية مسلحة منتسبة الي 'زمرة الاحواز' الانفصالية نفذت هجوما خلال عرض عسكري بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في اهواز؛ مما ادي الي استشهاد 25من المواطنين بمن فيهم عسكريين ومدنيين واصابة 53 اخرين.
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تركيا تدين الهجوم الارهابي في اهواز

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