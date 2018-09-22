تركيا تدين الهجوم الارهابي في اهواز

وقدمت الخارجية التركية العزاء الي ايران حكومة وشعبا في هذا الهجوم الارهابي الذي ادي الي استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

وجاء في بيان الخارجية التركية ايضا، 'نحن ندين بشدة هذا الهجوم الغاشم؛ سائلين الباري تعالي للمتوفين بالرحمة والغفران، وللمصابين بالشفاء العاجل؛ كما نعرب عن مواساتنا مع الشعب والحكومة في ايران باستشهاد عدد من المواطنين (الايرانيين)'.

يذكر ان خلية ارهابية مسلحة منتسبة الي 'زمرة الاحواز' الانفصالية نفذت هجوما خلال عرض عسكري بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس في اهواز؛ مما ادي الي استشهاد 25من المواطنين بمن فيهم عسكريين ومدنيين واصابة 53 اخرين.

انتهي ** ح ع

