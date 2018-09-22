سلطنة عمان تدین بشدة الهجوم الارهابی فی اهواز

الدوحة / 22 ایلول / سبتمبر / ارنا – ندّد بیان صادر عن سلطنة عمان الیوم السبت، وبأشد العبارات، بالهجوم الارهابی الذی استهدف (الیوم) عرضا للقوات المسلحة فی مدینة اهواز (بمحافظة خوزستان – جنوب غرب).

وذكر البیان ان 'مسقط تدین بشدة الهجوم الارهابی علي الاستعراض العسكری فی مدینة اهواز الایرانیة والذی ادّي الي مقتل عسكریین ومدنیین واصابة 57 اخرین'.
واضاف البیان ان 'سلطنة عمان ترفض الارهاب فی جمیع انواعه وفی كل زمان ومكان وبأی سبب او ذریعة كان'.
كما اعرب البیان عن مواساته وتضامنه مع عوائل الضحایا والشعب الایرانی؛ معربا عن امله للمصابین فی هذه الجریمة بالشفاء.
یذكر ان خلیة ارهابیة مسلحة منتسبة الي 'زمرة الاحواز' الانفصالیة نفذت هجوما خلال عرض عسكری بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس فی اهواز؛ مما ادي حتي الان الي استشهاد 25 شخصا بمن فیهم عسكریین ومدنیین واصابة 53 اخرین.
انتهي ** ح ع



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سلطنة عمان تدین بشدة الهجوم الارهابی فی اهواز

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