العميد صفوي: الدفاع المقدس اوجد نهضة المقاومة في المنطقة والعالم

طهران/22ايلول/سبتمبر- قال مستشار قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيي صفوي اليوم السبت ان اعوام الدفاع المقدس الثمان الي جانب استقلال الشعب الايراني العظيم والحفاظ علي هويته، اوجدت نهضة المقاومة في المنطقة والعالم خاصة لدي الشعوب الحرة .

واضاف العميد يحيي صفوي اليوم السبت في الدورة الـ 23 لملتقي 'اسبتة الثورة' تحت عنوان 'الاقتدار الدفاعي' في طهران ان اميركا تلقت ثلاثة هزائم عقب انتصار الثورة الاسلامية في ايران.
وتابع ان ايران وقبل انتصار الثورة الاسلامية كانت همزة وصل المصالح الاميركية -الصهيونية لكن الوضع تغير تماما بعد انتصار الثورة الاسلامية وان الثورة حققت الاستقلال للشعب الايراني ومكنته من قطع التبعية للاعداء خاصة اميركا.
واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اليوم وبعد مرور 40 عاما تحولت الي قوة اقليمية لها مكانتها الخاصة في المنطقة وحتي العالم .
انتهي**2018**س.ر



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العميد صفوي

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العميد صفوي: الدفاع المقدس اوجد نهضة المقاومة في المنطقة والعالم

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