لا مكانة لزمرة 'الأحواز' الإرهابية بين أهالي خوزستان

وفي معرض شرحه للحادث الإرهابي أضاف الباجي في تصريح لمراسل إرنا 'لقد بادر أربعة إرهابيين مسلحين منتحلين صفات عسكرية بالهجوم علي وحدات الإستعراض العسكري وفتحوا النار علي الحضور مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين بمن فيهم عسكريين ومدنيين عزل وإصابة اخرين'.

وحسب الباجي،فانه لقي ثلاثة من الإرهابيين حتفهم بينما ألقي القبض علي الآخر.

وفيما دان بشدة هذا الحادث الإرهابي، أكد ان زمرة 'الأحواز' الإرهابية لا مكانة لها بين أهالي خوزستان وان أبناء خوزستان العرب الغياري طالما كانوا الي جانب الثورة الإسلامية حيث قدموا 16 ألف شهيد خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة) كما قدموا العديد من الشهداء للدفاع عن المراقد المقدسة لأهل البيت عليهم السلام.

إنتهي**أ م د**س.ر

