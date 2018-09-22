روحاني يوجّه باتخاذ اجراءات سريعة لمتابعة الهجوم الارهابي في اهواز

طهران / 22 ايلول / سبتمبر / ارنا – اجري رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع كل من وزير الداخلية ومحافظ خوزستان (جنوب غرب)، عقب الهجوم الارهابي الذي استهدف مراسم العرض العسكري في المحافظة، واطلّع علي اخر التقارير بشأن هذا الهجوم الارهابي وعمليات الكشف ومتابعة ظروف المصابين فيه؛ كما اصدر الايعازات اللازمة في هذا الخصوص.

وافاد القسم الاعلامي في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني اعرب خلال هذا الاتصال عن تضامنه من عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال الهجوم الارهابي في اهواز اليوم؛ سائلا الباري تعالي لهؤلاء الشهداء بعلو الدرجات، وموجها بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لاغاثة المصابين فيه.
كما اوعز رئيس الجمهورية الي وزارة الامن بتجنيد كافة الامكانيات لدي المؤسسات الامنية، والامن الداخلي للكشف عن هوية الارهابيين وزعمائهم، والرّد القاطع والرادع علي كل من تربطه علاقة بهذه الجريمة.
وفي الختام، اكد روحاني ان ردّ الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اقل تهديد سيكون مدمّرا؛ محملاّ المسؤولية في هذا العمل الاجرامي 'اؤلئك الذين يقدمون الدعم الي هؤلاء الارهابيين'.
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روحاني يوجّه باتخاذ اجراءات سريعة لمتابعة الهجوم الارهابي في اهواز

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