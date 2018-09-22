روحاني يوجّه باتخاذ اجراءات سريعة لمتابعة الهجوم الارهابي في اهواز

وافاد القسم الاعلامي في مكتب رئاسة الجمهورية، ان الرئيس روحاني اعرب خلال هذا الاتصال عن تضامنه من عوائل الشهداء الذين ارتقوا خلال الهجوم الارهابي في اهواز اليوم؛ سائلا الباري تعالي لهؤلاء الشهداء بعلو الدرجات، وموجها بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لاغاثة المصابين فيه.

كما اوعز رئيس الجمهورية الي وزارة الامن بتجنيد كافة الامكانيات لدي المؤسسات الامنية، والامن الداخلي للكشف عن هوية الارهابيين وزعمائهم، والرّد القاطع والرادع علي كل من تربطه علاقة بهذه الجريمة.

وفي الختام، اكد روحاني ان ردّ الجمهورية الاسلامية الايرانية علي اقل تهديد سيكون مدمّرا؛ محملاّ المسؤولية في هذا العمل الاجرامي 'اؤلئك الذين يقدمون الدعم الي هؤلاء الارهابيين'.

انتهي ** ح ع

