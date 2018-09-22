بعیدی نجاد یتوعد بالشكوي من قناة 'إیران انترنشنال'الي أوفكوم

لندن/22 أیلول/سبتمبر/إرنا- اعتبر سفیر الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لدي لندن 'حمید بعیدی نجاد'، بث قناة إیران انترنشنال مقابلة مع المتحدث باسم الجماعة الإرهابیة التی تبنت مسؤولیة الحادث الإرهابی الدامی الذی وقع الیوم السبت فی مدینة أهواز (جنوب غرب) بأنه 'مخز' متوعدا برفع شكوي من هذه القناة التلفزیونیة.

ونشر بعیدی نجاد الیوم السبت، تغریدة عبر حسابه الخاص علي موقع تویتر قائلا، ان قناة إیران إنترنشنال قامت خلال مبادرة مخزیة ببث مقابلة مع المتحدث باسم الجماعة الإرهابیة التی تبنت الحادث الإرهابی الذی وقع الیوم السبت وأسفر عن مقتل وإصابة العدید من الأشخاص.
وصرح، ان سفارة الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة فی لندن تدین بشدة هذا الهجوم الإرهابی، داعیة هیئة الإشراف علي البث البریطانیة 'أوفكوم' الي إتخاذ إجراءات صارمة وفوریة حیال هذه المبادرة بوصفها 'ترویجا للإرهاب والعنف'.
علما بأن مدینة اهواز (جنوب غرب البلاد) كانت تشهد استعراضا عسكریا بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس (الحرب المفروضة )، حینما وقع حادث ارهابی تم فیه إطلاق النار علی الجمهور.
وقد تبنت زمرة مایسمي ب'الأحوازیة' الارهابیة الانفصالیة هذا العمل الارهابی.
إنتهی**أ م د**س.ر



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الحادث الارهابی

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بعیدی نجاد یتوعد بالشكوي من قناة

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