البرلمان العراقي يندد بالهجوم الارهابي في اهواز

وقال الكعبي في بيان له، 'نحن ندين ونستنكر الهجوم الذي استهدف قوات الجيش وحرس الثورة الاسلامية خلال العرض العسكري في مدينة اهواز'.

واعرب النائب الاول لرئيس البرلمان العراقي عن اسفه لضحايا هذا الهجوم بمن فيهم الكوادر العسكرية والمدنيين العزل وعدد من النساء والطفلة الايرانية؛ مصرحا : نحن نعرب عن تظامنا مع الدولة الجارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ونقف الي جانبها في هذا المصاب؛ متطلعين الي الامن والسلام لجميع شعوب العالم.

يذكر انه وفق لاخر حصيلة، فقد خلّف الهجوم الارهابي الذي استهدف استعراضا للقوات المسلحة الايرانية في مدينة اهواز اليوم السبت، حتي الان 24 شهيدا واكثر من 50مصابا؛ وبحسب تصريحات جهات مسؤولة هناك احتمال بارتفاع عدد الشهداء نظرا لوجود حالات حرجة بين المصابين.

انتهي ** ح ع

