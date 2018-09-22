رئيس مجلس الشوري الإسلامي: الحظر فرصة لإزدهار الطاقات الكامنة للبلاد

بندرعباس/22 أيلول/سبتمبر/إرنا- أكد رئيس مجلس الشوري الإسلامي 'علي لاريجاني'، ان الظروف الناجمة عن الحظر قد تشكل الارضية لإزدهار الطاقات الكامنة في البلاد.

وأضاف لاريجاني اليوم السبت، علي هامش تدشين منظومة 'تقرّب' الرادارية في مطار الإمام الخميني(ره) الدولي بمدينة بندر عباس(جنوب) في تصريح للمراسلين، ان هذه الظروف تتطلب مدراء كفوئين وشجعان كي يتمكنوا من تحويل الطاقات الكامنة الي طاقات فاعلة علي أرض الواقع.
وتابع بالقول، ان الظروف الحالية وعلي ضوء الحظر، تتطلب إيلاء المزيد من الإهتمام الي الطاقات المحلية وتوظيفها الي جانب تغيير الأساليب.
وأشار لاريجاني الي انه في الخطة التنموية الخمسية السادسة، إيلاء إلمزيد من الاهمية لقطاع الطيران مؤكدا ضرورة تغيير الأساليب المتخذة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وكان رئيس مجلس الشوري الإسلامي قد وصل الي مدينة بندر عباس مساء الخميس، وعاد اليوم السبت الي طهران بعد تدشين منظومة 'تقرب' الرادارية.
إنتهي**أ م د**س.ر



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رئيس مجلس الشوري الإسلامي: الحظر فرصة لإزدهار الطاقات الكامنة للبلاد

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