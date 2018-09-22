سوریا تندد بالهجوم الإرهابی فی أهواز

دمشق/22 أیلول/سبتمبر/إرنا- نددت سوریا بأشد العبارات الهجوم الإرهابی الذی استهدف الإستعراض العسكری فی مدینة أهواز؛ مؤكدة 'أن رعاة الإرهاب فی المنطقة لن یستطیعوا تحقیق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنیئة'.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمیة السوریة (سانا) عن مصدر رسمی بوزارة الخارجیة والمغتربین قوله ”تدین الجمهوریة العربیة السوریة بأشد العبارات، الهجوم الإرهابی الذی استهدف العرض العسكری فی مدینة أهواز الإیرانیة وأدي إلي ارتقاء عدد من الشهداء وجرح آخرین'.
وأضاف المصدر: إن الجمهوریة العربیة السوریة اذ تعرب عن تعاطفها وتضامنها الكامل مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة تؤكد مجددا أن رعاة الإرهاب فی المنطقة لن یستطیعوا تحقیق مخططاتهم عبر هذه الجرائم الدنیئة وأن الفشل المحتوم والهزیمة سیكونان مصیر هذه المؤامرات.
وشدد المصدر علي أن سوریة قیادة وحكومة وشعبا تتقدم بأحر التعازی وخالص المواساة إلي قیادة وحكومة وشعب الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة وعائلات الضحایا الثكلي وتتمني الشفاء العاجل للجرحي.
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سوریا تندد بالهجوم الإرهابی فی أهواز

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