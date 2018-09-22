هاشمي : لابد من الشجاعة في النشاط الاعلامي

جاءت تصريحات هاشمي هذه، اليوم السبت في محافظة اصفهان (وسط) خلال مراسم تعيين الرئيس الجديد لمكتب 'ارنا' في هذه المحافظة.

وقال المدير العام لوكالة 'ارنا'، ان النجاح في الحرب الاعلامية رهن بالابداع والتقدم؛ مردفا ان وسائل الاعلام التي تفتقر الي الشجاعة والابداع لن تستطيع ان تحقق النجاحات في سياق نشاطاتها الاعلامية.

كما اكد هاشمي ضرورة التماسك وتظافر الجهود بين كافة الشرائج المجتمعية لانجاح المسيرة الاعلامية الهادفة والتي تسهم في تقدم وازدهار البلاد؛ واصفا وكالة 'ارنا' بانها 'وكالة الانباء الام'؛ ومؤكدا علي وضع خطط وبرامج مناسبة للمرحلة المستقبلية مع الاحتفاظ بالانجازات التي تحققت في المرحلة السابقة للمضي بالاهداف المنشودة التي تسعي اليها 'الوكالة'.

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