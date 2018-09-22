الشعب والقوات المسلحة سيردون علي الجرائم البشعة للاعداء

واضاف اللواء رحيم صفوي في تصريح صحفي ان صناعاتنا الدفاعية قادرة علي تصميم و انتاج وتوسيع وتصدير ملايين الدولارات من الاجهزة العسكرية الي دول اخري.

وأكد إن الاسلحة و العتاد التخصصي متوفر لعشرين مليون من قوات التعبئة بغض النظر عن قوات الجيش و الحرس الثوري كما اننا منهمكون بصناعة قطع بحرية مزودة بقاذفة الصواريخ و كذلك طائرات دون طيار يبلغ مداها مئات الكيلومترات في الليل و النهار الي جانب الطائرات المسيرة الحاملة للصواريخ والقنابل و ذلك في مستوي لا يخطر ببال امريكا.

وتابع قائلا اننا تمكنا من تدشين رادارات يتجاوز مداها 500 كيلومتر في الجو و البحر و هذا يعني رصد اي تحرك للاعداء في نقاط تبعد نحو 500 كيلومتر عن حدودنا.

واضاف ان لدينا صواريخ يتجاوز مداها الف كيلومتر كما تمكنا من خلال التعاون مع سوريا و العراق من دحر داعش وضمان امن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واستطرد بالقول ان لدينا قطعا بحرية تفوق سرعتها 50 ميلا في الساعة و ان قوة السلاح البحري الايراني ستمتد من الخليج الفارسي الي بحر عمان و المحيط الهندي و باقي المحيطات.

واكد ان القوات المسلحة الايرانية تحتل المركز الاول بين القوات الدفاعية المتوفقة في منطقة غرب اسيا قائلا ان ايران تدعو الي ارساء الامن و السلام المستدام وبمشاركة دول المنطقة.

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