اللواء رحيم صفوي:

الشعب والقوات المسلحة سيردون علي الجرائم البشعة للاعداء

طهران/ 22ايلول/سبتمبر/ارنا- قال مستشار قائد الثورة الاسلامية اللواء 'يحيي رحيم صفوي' في معرض اشارته الي الاعتداء الارهابي الذي وقع اليوم السبت في مدينة اهواز (جنوب غرب) ان علي الاعداء ألا يظنوا بانهم ومن خلال هذه الجريمة البشعة سيتمكنون من تحقيق شي ما مؤكدا ان الشعب الايراني و القوات المسلحة سيردون علي هذه الجريمة النكراء.

واضاف اللواء رحيم صفوي في تصريح صحفي ان صناعاتنا الدفاعية قادرة علي تصميم و انتاج وتوسيع وتصدير ملايين الدولارات من الاجهزة العسكرية الي دول اخري.
وأكد إن الاسلحة و العتاد التخصصي متوفر لعشرين مليون من قوات التعبئة بغض النظر عن قوات الجيش و الحرس الثوري كما اننا منهمكون بصناعة قطع بحرية مزودة بقاذفة الصواريخ و كذلك طائرات دون طيار يبلغ مداها مئات الكيلومترات في الليل و النهار الي جانب الطائرات المسيرة الحاملة للصواريخ والقنابل و ذلك في مستوي لا يخطر ببال امريكا.
وتابع قائلا اننا تمكنا من تدشين رادارات يتجاوز مداها 500 كيلومتر في الجو و البحر و هذا يعني رصد اي تحرك للاعداء في نقاط تبعد نحو 500 كيلومتر عن حدودنا.
واضاف ان لدينا صواريخ يتجاوز مداها الف كيلومتر كما تمكنا من خلال التعاون مع سوريا و العراق من دحر داعش وضمان امن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية.
واستطرد بالقول ان لدينا قطعا بحرية تفوق سرعتها 50 ميلا في الساعة و ان قوة السلاح البحري الايراني ستمتد من الخليج الفارسي الي بحر عمان و المحيط الهندي و باقي المحيطات.
واكد ان القوات المسلحة الايرانية تحتل المركز الاول بين القوات الدفاعية المتوفقة في منطقة غرب اسيا قائلا ان ايران تدعو الي ارساء الامن و السلام المستدام وبمشاركة دول المنطقة.
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سياسي

رحيم صفوي

الهجوم الارهابي

الصناعات الدفاعية

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الشعب والقوات المسلحة سيردون علي الجرائم البشعة للاعداء

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