حركة النجباء تهدد اميركا بحرب مفتوحة ضد مصالحها في العراق

وقال الشمري في تصريحات نقلتها عنه قناة الاباء الفضائية، 'أن العقوبات جاءت بعد فشل واشنطن بأثارة فتنة بالبصرة، وان هذه العقوبات قد تفتح المجال أمام حرب مفتوحة ضد المصالح الأميركية في العراق، حيث ان أميركا لديها مصالح كبيرة في العراق ومن الممكن ان تستهدف'.

واشار الشمري، الي أنه 'لا توجد غرابة إذا استهدفت السفارة الأميركية ومصالح واشنطن في العراق'.

وفيما يتعلق بتواجد مقاتلين للحركة في سوريا، أكد نائب الامين العام لحركة النجباء، 'ان وجودنا في سوريا رسمي وقانوني وبموافقة حكومة دمشق، وان العمليات العسكرية في سوريا اوشكت علي الانتهاء، وان الجيش السوري يقترب من إعلان النصر النهائي'.

وتجدر الاشارة الي ان معهد واشنطن لسياسات الشرق الادني، كشف قبل ايام قلائل عن نية مجلس النواب الاميركي اقرار قانون يقضي بفرض عقوبات اقتصادية علي حركتي عصائب اهل الحق والنجباء.

وفي هذا السياق، استنكر امام جمعة النجف الاشرف السيد صدر الدين القبانجي، القرار الاميركي بفرض عقوبات علي عصائب اهل الحق وحركة النجباء، عادا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون العراقية، ومطالبا الحكومة العراقية بالرد والتنديد بهذا التدخل، مشددا بالقول 'نعلن وقوفنا مع كل فصائل الحشد الشعبي، ونقدم الشكر لايران علي دعم الحشد، كما نشكر كل من قدم لنا العون والمساعدة'.

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