رئيس التشيك يدعو لإلغاء الحظر المفروض علي ايران

طهران/22ايلول /سبتمبر/إرنا – كتب موقع «نوينكي» التشيكي أنّ ميلوش زمان رئيس التشيكأكّد خلال لقائه المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل علي ضرورة إلغاء الحظر المفروض علي ايران برمته.

وكان زمان مترأساً وفداً رفيع المستوي وصل أمس الجمعة الي ألمانيا للإجتماع بالمستشارة ميركل أعرب خلاله عن رغبة بلاده في تنمية وتطوير التعاون مع ايران.
وعن الحظر الامريكي المفروض ضد ايران قال زمان: إنّ الولايات المتحدة تريد فرض عقوبات علي الشركات التي تتعامل مع ايران ومنها الشركات التشيكية.
وعارض رئيس التشيك الحظر الامريكي علي ايران منوهاً الي رغبة بلاده وشركات هذا البلد في التبادل التجاري مع ايران.
كما دعا زمان دول الاتحاد الاوروبي الي اتخاذ موقف موحَّد من الموضوع الايراني واصفاً السير في طريق الحظر ومسايرته بأنه إنطلاق في طريق يؤدّي الي الجحيم!
انتهي** ع ج** 1718



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رئيس التشيك يدعو لإلغاء الحظر المفروض علي ايران

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