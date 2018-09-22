الحديث عن الكفاءة العسكرية الايرانية تحول الي المادة الاعلامية الاولي في المنطقة

الدوحة/22ايلول /سبتمبر/إرنا – تحوّل خطاب الرئيس الايراني حسن روحاني في استعراض القوات المسلحة الذي اُقيم في ايران اليوم السبت بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس حول تطوير القوة الدفاعية والقوة العسكرية الايرانية الي المادة الاولي في اعلام المنطقة.

فقد نقلت قناة الجزيرة تصريحات الرئيس روحاني كخبر عاجل ونقلت عنه بأنّ ايران لن تتخلي عن برنامجها الدفاعي الصاروخي بل ستواصل تطويره.
وأفادت هذه القناة بأنّ روحاني صرّح ان الحرب بالنيابية ضد ايران لم تعد موجوده بل باتت الحرب مباشرة بدأتها الولايات المتحدة الاميركية.
ونقل موقع النهار الكويتي كخبر عاجل، مقاطع من تصريحات الرئيس الايراني حسن روحاني عن المنظومة الصاروخية الايرانية وتطويرها وعدم التخلي عنها.
كما نقل موقع العربي الجديد عن روحاني: إنّ واشنطن بدأت حرباً اقتصادية ونفسية ضد ايران لكنها ستنهزم وستنتصر ايران مثلما انتصرت بعد ثماني سنوات من الحرب المفروضة عليها ملوحاً الي الخبرات والتجارب الايرانية التي أتحفتها بها هذه المقاومة طيلة عقود.
ونقل موقع اسبوتينك الاعلامي في تقرير كتبه عن الاستعراض العسكري الايراني بأنّ دونالد ترامب سينهزم أمام ايران كما انهزم صدام حسين مشيرا الي الخطاب الذي وجهه روحاني خلال كلمة الي ترامب والذي حذره فيه من التعرض لمصير صدام.
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الحديث عن الكفاءة العسكرية الايرانية تحول الي المادة الاعلامية الاولي في المنطقة

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