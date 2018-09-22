وزير الخارجية:

ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

طهران/22ايلول /سبتمبر/إرنا – كتب وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف اليوم السبت في تغريدة له علي موقع تويتر: إنّ الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر داعمي الإرهاب في المنطقة وأسيادهم الأمريكيين هم المسؤولون عن الهجوم الارهابي في مدينة أهواز (جنوب غرب ايران).

وأكّد ظريف انّ ايران ستردّ بسرعه وقوة علي كل من يتطاول علي أمن ايران دفاعاً علي حياة المواطنين.
وقال ان هذا الردّ سيكون حازما وسريعا.
وأضاف ظريف في تغريدته: إنّ الإرهابيين المرتزقة المدربين والممولين والمزودين بالسلاح من نظام اجنبي إعتدوا علي مدينة أهواز وراح ضحية هذا الاعتداء أطفال وصحفيين ايضا وان ايران تعتبر حماة الارهاب الاقليميين واسيادهم الامريكيين هم المسؤولون عن الحادث.
يُذكر بأنّ مدينة اهواز (جنوب غرب البلاد) كانت تحتفل بمراسم استعراضية عسكرية بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس فشهدت حادثا ارهابياً قام خلاله مجهولون باطلاق النار باتجاه الجمهور.
يُذكر بأن هذا الحادث أدي حتي الان الي استشهاد 24شخصاً واصابة عدد من الاشخاص بينهم طفل وامرأه نقلوا جميعاً الي مستشفي «آبادانا» في المدينة لتلقي العلاج.
انتهي** ع ج** 1718



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ايران سترد بحزم علي الإرهابيين

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