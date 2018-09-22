آية الله خاتمي: الاعتداء الارهابي في اهواز يكشف عن شيطنة الاعداء

واضاف آية الله خاتمي اليوم السبت انه وفي ظل الفضل اللهي فان الثورة مازالت حية في ايران و ان الشعب الثوري سيلحق الويل بالارهابيين.

وفي السياق نفسه اعلن مساعد محافظ خوزستان في الشؤون السياسية و الاجتماعية ' علي حسين حسين زاده' في حديث لمراسل ارنا، ان الهجوم ادي الي استشهاد عشرة اشخاص و اصابة اكثر من عشرين اخرين ورحج ارتفاع عدد الشهداء نظرا إلي ان عدد من المصابين في حاله حرجة.

واضاف ان غالبية الشهداء هم من قوات الحرس الثوري و الجيش الي جانب عدد من اهالي المدينة المشاركين في المراسم.

يذكر ان مجهولين قاموا صباح اليوم باطلاق النار خلال مراسم الاستعراض العسكري في اهواز بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.

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