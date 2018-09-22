آية الله خاتمي: الاعتداء الارهابي في اهواز يكشف عن شيطنة الاعداء

همدان/22ايلول/سبتمبر/ارنا- تعليقا علي الهجوم الارهابي الذي وقع اليوم في مدينة اهواز (جنوب غرب) اكد عضو الهئية الرئاسية في مجلس خبراء القيادة اية الله 'احمد خاتمي' ان الجريمة الشنيعة التي ارتكبها الارهابيون في المدينة تكشف عن امعان العدو في الممارسات الشيطانية ضد الشعب الايراني و الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف آية الله خاتمي اليوم السبت انه وفي ظل الفضل اللهي فان الثورة مازالت حية في ايران و ان الشعب الثوري سيلحق الويل بالارهابيين.
وفي السياق نفسه اعلن مساعد محافظ خوزستان في الشؤون السياسية و الاجتماعية ' علي حسين حسين زاده' في حديث لمراسل ارنا، ان الهجوم ادي الي استشهاد عشرة اشخاص و اصابة اكثر من عشرين اخرين ورحج ارتفاع عدد الشهداء نظرا إلي ان عدد من المصابين في حاله حرجة.
واضاف ان غالبية الشهداء هم من قوات الحرس الثوري و الجيش الي جانب عدد من اهالي المدينة المشاركين في المراسم.
يذكر ان مجهولين قاموا صباح اليوم باطلاق النار خلال مراسم الاستعراض العسكري في اهواز بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.
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سياسي

اية الله خاتمي

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شيطنة العدو

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آية الله خاتمي: الاعتداء الارهابي في اهواز يكشف عن شيطنة الاعداء

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