رئيس مجلس ولاية «خيبر بختونخواه» الباكستاني:

اسلام آباد ترحب بزياده الاستثمار الايراني في باكستان

اسلام اباد/22ايلول /سبتمبر/إرنا – أكّد رئيس مجلس ولاية «خيبر بختونخواه» الباكستاني مشتاق أحمد غني علي ضرورة تعاون ايران وباكستان بعد بدء الحكومة والبرلمان الجديدين الباكستانيين، مرحّباً بالاستثمار الايراني في باكستان خاصة في ولاية «خيبر بختونخواه».

وخلال لقائه القنصل الايراني العام لدي بيشاور محمد باقر بيغي، شكَرَ مشتاق أحمد غني القنصل الايراني لتوجيهه الدعوة اليه لزيارة ايران مصرحاً بأنّ البلدين وقفا الي جانب بعضهما البعض في أشد الظروف.
ودعا أحمد غني الي تعاون برلماني ثنائي أوسع نطاقاً معتبراً ذلك نهجاً يسهم في تعزيز العلاقات بين الجارتين مقترحاً تبادل الوفود التجارية والاقتصادية بين طهران واسلام آباد.
وأشاد أحمد غني بالخبرة الايرانية في مجال الطاقة والمناجم وكفاءتها العالية في هذا الشأن مطالباً بنقل هذه الخبرات الي بلاده داعياً الي استثمار الايرانيين في ولايته خاصة في مجال الصناعات التحويلية.
كما رحب النائب البرلماني الباكستاني بتأسيس لجنة للمرأة في برلمان ولاية «خيبر بختونخواه» لتتعاون مع لجنة المرأة في مجلس الشوري الاسلامي في ايران ودعا الي تبادل الوفود النيابية.
وخلال اللقاء قدّم القنصل العام الايراني لدي بيشاور «محمد باقر بيغي» التهاني للرئيس الجديد لبرلمان ولاية «خيبر بختونخواه» معرباً عن أمله بأن تتبني حكومة عمران خان الجديدة إجراءات بناءة لتنمية وتطويرالعلاقات بين الجارتين.
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اقتصاد

مشتاق أحمد غني

ولاية «خيبر بختونخواه»

القنصل الايراني

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اسلام آباد ترحب بزياده الاستثمار الايراني في باكستان

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