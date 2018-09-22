محافظ خوزستان يشرح تفاصيل الحادث الارهابي في اهواز

واضاف شريعتي في حديث لمراسل ارنا، ان المجهولين قاموا باطلاق النار باتجاه الجمهور مما ادي الي اصابة و استشهاد عدد منهم بمن فيهم عدد من الاطفال و النساء.

واكد انه استشهد ثلاثة اشخاص كما ان عدد المصابين تجاوز العشرين شخصا.

وتابع قائلا انه ورغم شدة الهجوم باتجاه منصة المسؤولين المشاركين في الاستعراض العسكري، إلا ان الرد السريع لقوات الامن حال دول اصابة اي منهم.

واكد ان القوات العسكرية و الامنية سيطرت علي الاوضاع و ان الهدوء يسود المدينة.

وشدد بالقول ان مثل هذه الممارسات الاجرامية لن تثني من عزيمه الشعب الايراني المقاوم بل تزيد من وحدته لاحباط كافة مؤامرات الاعداء.

واكد شريعتي ان هذه العصابة الارهابيه كانت تضم اربعة اشخاص لقي اثنان منهم حتفهما علي يد قوات الامن و تم القبض علي اثنين اخرين واحد منهما اصيب بجروح.

انتهي**1110 ** 1718

