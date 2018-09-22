ايران والبرازيل يطوران علاقاتهما العلمية

فقد صادقت مؤسسة ساوبولو البرازيلية علي مشروع ايراني طبي بقسم علوم الاعصاب والدماغ ليكون منطلقاً للتعاون العلمي بين البلدين.

وقال الخبير بطاولة التعاون الايراني البرازيلي التابعة لمركز العلوم التقنية المعرفية الايرانية محمد حسين مقامي: إنّ الجانب البرازيلي اختار هذا المشروع العلمي لما يحمله من خصائص منها النوعية والجودة العلمية والإبداع وإمكانية التطبيق والتخصص الذي يتمتع به خبراء المشروع ومصادقة هيئة التحكيم علي ضرورة تبنية.

يذكر بأنّ هذا المشروع الذي أطلق تعاوناً علمياً بين ايران والبرازيل قام به رضا خسرو آبادي عضو هيئة التدريس في جامعة الشهيد بهشتي و«فابيوسيموس دسوزا» من جامعة «فدرال» البرازيلية في فرع الاعصاب.

انتهي** ع ج** 1718

