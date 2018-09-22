رئيس مجلس الشوري الاسلامي:

الإكتفاء الذاتي هو السبيل الوحيد لتقدّم القوات المسلحة

بندرعباس/22ايلول /سبتمبر/إرنا – قال رئيس مجلس الشوري الاسلامي علي لاريجاني اليوم السبت: إنّ الإكتفاء الذاتي أهم خصيصة يجب أن تتحلي بها القوات المسلحة مصرحاً بأنّ ثماني سنوات من الحرب المفروضة علمّت ايران أنّ الإكتفاء الذاتي هو السبيل الوحيد لتقدّم وتفوق القوات المسلحة.

وبمناسبة بدء اسبوع الدفاع المقدس شارك لاريجاني في الاستعراض العسكري الذي اُقيم بهذه المناسبة في بندر عباس (جنوب) ألقي خلاله كلمة قال فيها: إنّ صدام كان يتصور أنه سيُرغم ايران علي الاستسلام بدعم حماته من الغرب وبدباباته وعتاده لكنه لم يبلغ أية غاية من غاياته التي قام عليها عدوانه ولم يبق اليوم أثر لا منه ولا من جيشه البعثي.
ولفت لاريجاني الي توظيف صدام الهتافات والأفكار الجاهلية لتحريض العرب ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية ناسياً ذلك التلاحم وتلك الوحدة التي طالما اشتهر بها الشعب الايراني.
وتابع لاريجاني قائلاً: إنّ الشعب الايراني وعلي مرّ التاريخ عاش حياة مسالمة واليوم هي الحال نفسها بالنسبة اليه إذ أنه عزّز علاقاته الحميمة مع الدول وفي نفس الوقت زادت قوة وبسالة قواته المسلحة للدفاع عن الارض والشعب عازياً هذه القوة الي القيادة الحكيمة والتوجيهات السليمة لسماحة قائد الثورة الاسلامية.
وإعتبر لاريجاني ان نواة القوات المسلحة الايرانية متكونة من الشعب مشيراً الي مسؤولية حرس الثورة الاسلامية في الذوذ عن الثورة الاسلامية مؤكداً علي أهمية الإكتفاء الذاتي للقوات المسلحة.
ولفت لاريجاني الي المحاولات الامريكيه والحملات الاعلامية الرامية الي تخويف دول المنطقة من ايران مخاطباً قادة الدول الاسلامية وحكومات الدول المطلة علي الخليج الفارسي بأنّ ترامب والولايات المتحدة لا تريد لكم الخير، مذكراً ايّاهم بالنوايا الشيطانية لهذا البلد ولأعداء الاسلام الذي يخططون يومياً لنهب ثروات المسلمين.
و وصف لاريجاني ترامب و وزير خارجيته بأنهما طامعان بثروات الدول ويوليان اهمية بالغة للتجارة والنهب ويدعمان اسرائيل. وخاطب لاريجاني دول المنطقة بأن تغتنم وجود ايران في المنطقة ولاتنجرّ وراء الولايات المتحدة التي ستُرغمها علي الانصياع لاسرائيل.
ودان لاريجاني الإجراءات التي تنتهجها واشنطن ضد الشعب الايراني عبر شنها حرباً اقتصادية ضده و تربيتها لكل من ينتمي للارهاب لإلحاق الضرر به.
انتهي** ع ج** 1718



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الإكتفاء الذاتي هو السبيل الوحيد لتقدّم القوات المسلحة

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