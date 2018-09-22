صحيفة ماليزية:

ايران استعرضت قوتها العسكرية في الخليج الفارسي

كوالالمبور/22ايلول /سبتمبر/إرنا – تناولت صحيفة ماليزية الإستعراض العسكري المشترك بين الجيش وحرس الثورة الايراني بمناسبة اُسبوع الدفاع المقدس وكتبت في تقريرها: إنّ ايران استعرضت قوتها العسكرية في الخليج الفارسي.

وأضافت صحيفة استار الماليزية: لقد شارك الجيش الايراني وقوات حرس الثورة الاسلامية في مناورات مشتركة اُقيمت في مياه الخليج الفارسي بمناسبة الذكري السنوية للحرب المفروضة علي البلاد استعرضت القوتان خلالها أدائهما العسكري جواً وبحراً.
واوردت تصريحا لنائب مساعد قسم العلاقات العامة لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العقيد يوسف صفي بور وكتبت الصحيفة بأنّ هذه المناورات كانت رسالة سلام وصداقة للدول الجارة ورسالة للأعداء والمعتدين كي لاتسوّل لهم انفسهم بالطمع بالاراضي الايرانية ويحسبوا حساب الرد الصاعق للقوة الايرانية.
و اُقيم هذا الاستعراض الجوي المشترك الثاني من نوعه في الخليج الفارسي شاركت فيه 9 مقاتلات من طراز اف 4 وأربع مقاتلات من طراز ميراج و6 مقاتلات من طراز سوخو 22 وأربع مقاتلات من طراز توكانو إضافة الي 3 طائرات من نوع ياك 12 وثلاث مروحيات إشنوك ومروحيتان من طراز 212.
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ايران استعرضت قوتها العسكرية في الخليج الفارسي

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