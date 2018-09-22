بدء الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

طهران/22ايلول/سبتمبر/ارنا- في الذكري السنوية الثامنة و الثلاثين لاسبوع الدفاع المقدس (فترة الحرب المفروضة علي ايران لثماني سنوات) انطلق الاستعراض العسكري للقوات المسلحة صباح اليوم السبت بجوار مرقد الامام الخميني (ره) بطهران.

وبدأ الاستعراض العسكري في طهران بمشاركة وحدات نموذجية للقوات المسلحة تحت شعار ' نحن قادرون' و بالتزامن مع استعراض عسكري للقوات البحرية في بندرعباس (جنوب) بمشاركة 600 قطعة بحريه بانواعها الثقيلة والخفيفة.
وبالتزامن مع ذلك انطلق استعراض عسكري للقوات البرية في الجيش و الحرس الثوري و قوات التعبئة و الامن الداخلي و وزارة الدفاع و اسناد القوات المسلحة في كافة المدن الايرانية .
وسيتم خلال الاستعراض العسكري عرض احدث انجازات القوات البرية للجيش بما فيها دبابة ذوالفقار مزودة باحدث انظمة المدرعات في العالم و نظام الدفاع الجوي المزود بمدفعية 57 مليمترا و انظمة حديثة اخري .
وسيلقي رئيس الجمهوريه حسن روحاني كلمة خلال الاستعراض العسكري كما سيلقي رئيس مجلس الشوري اسلامي علي لاريجاني كلمة في الاستعراض العسكري في بندر عباس .
ويشارك في المراسم عدد من كبار القادة العسكريين بمن فيهم رئيس اركان الجيش اللواء محمد باقري و القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي.
يذكر ان اليوم يصادف الذكري السنوية الثامنة و الثلاثين للحرب المفروضة علي ايران من قبل نظام صدام البائد.
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بدء الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

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