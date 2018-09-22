بدء الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة اسبوع الدفاع المقدس

وبدأ الاستعراض العسكري في طهران بمشاركة وحدات نموذجية للقوات المسلحة تحت شعار ' نحن قادرون' و بالتزامن مع استعراض عسكري للقوات البحرية في بندرعباس (جنوب) بمشاركة 600 قطعة بحريه بانواعها الثقيلة والخفيفة.

وبالتزامن مع ذلك انطلق استعراض عسكري للقوات البرية في الجيش و الحرس الثوري و قوات التعبئة و الامن الداخلي و وزارة الدفاع و اسناد القوات المسلحة في كافة المدن الايرانية .

وسيتم خلال الاستعراض العسكري عرض احدث انجازات القوات البرية للجيش بما فيها دبابة ذوالفقار مزودة باحدث انظمة المدرعات في العالم و نظام الدفاع الجوي المزود بمدفعية 57 مليمترا و انظمة حديثة اخري .

وسيلقي رئيس الجمهوريه حسن روحاني كلمة خلال الاستعراض العسكري كما سيلقي رئيس مجلس الشوري اسلامي علي لاريجاني كلمة في الاستعراض العسكري في بندر عباس .

ويشارك في المراسم عدد من كبار القادة العسكريين بمن فيهم رئيس اركان الجيش اللواء محمد باقري و القائد العام للجيش اللواء عبدالرحيم موسوي.

يذكر ان اليوم يصادف الذكري السنوية الثامنة و الثلاثين للحرب المفروضة علي ايران من قبل نظام صدام البائد.

انتهي**1110 ** 1718

