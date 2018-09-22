ايران تتعثر امام بلغاريا ببطولة العالم للكرة الطائرة

طهران / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا-
خسر المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة امام نظيره البلغاري 3-0 في اطار المرحلة الثانية من بطولة العالم التي تجري باستضافة بلغاريا وايطاليا.

وفي هذه المباراة التي جرت في العاصمة البلغارية صوفيا، مساء الجمعة، فازت بلغاريا بثلاثة اشواط مقابل لاشيء وكانت نتائجها كالتالي: 25-19 و 28-26 و 26-24 .
وتلاقي ايران كندا عصر اليوم السبت واميركا عصر غد الاحد.
وتتصدر اميركا المجموعة برصيد 16 نقطة وتاتي بلغاريا في المرتبة الثانية برصيد 12 نقطة ومن ثم ايران ولها 11 نقطة واخيرا كندا التي تمتلك 9 نقاط، علما بان نقاط المرحلة الاولي تحتسب في المرحلة الثانية ايضا.
وقد قسمت الفرق في المرحلة الثانية للبطولة الي 4 مجموعات تخوض منافساتها بطريقة الدوري ويتاهل متصدر كل مجموعة اضافة الي فريقين من افضل الفرق التي تحل في المرتبة الثانية، الي المرحلة الثالثة من البطولة.
وقد فازت ايران في المرحلة الاولي في اطار المجموعة 'D' علي بورتوريكو 3-0 وبلغاريا 3-1 وكوبا 3-1 وفنلندا 3-2 فيما خسرت امام بولندا 3-0.
وانطلقت مباريات بطولة العالم بالكرة الطائرة باستضافة بلغاريا وايطاليا في 9 ايلول الجاري وتستمر لغاية 30 منه.
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ايران تتعثر امام بلغاريا ببطولة العالم للكرة الطائرة

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