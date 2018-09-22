السيطرة علي النيران التي اندلعت في هور العظيم

اهواز / 22 ايلول / سبتمبر /ارنا-
اعلن مدير عام دائرة شؤون الازمة في محافظة خوزستان جنوب غرب ايران عن السيطرة علي النيران المندلعة في الجانب الايراني من هور العظيم.

وقال كيامرث حاجي زادة في تصريح ادلي به لمراسل وكالة 'ارنا' انه تمت السيطرة عصر الجمعة علي النيران التي كانت قد اضرمت عمدا مساء الخميس في الجانب الايراني لهور العظيم، وذلك بجهود فرق الاغاثة والانقاذ والاطفاء والبيئة التي توجهت علي الفور الي المنطقة.
وكان حاجي زادة قد اعلن في وقت سابق من يوم امس الجمعة عن القاء القبض علي شخصين ضالعين في اشعال الحرائق عمدا في الجانب الايراني لهور العظيم.
واشار الي الحرائق في الجانب العراقي للهور قائلا، ان الدخان الابيض والكثيف الناجم عن اشتعال النيران مجددا في الجانب العراقي لهور العظيم قد ارتفع مرة اخري الا ان اتجاه الرياح دفع بها الي داخل العراق.
يذكر ان الفي هكتار من الجانب الايراني لهور العظيم قد التهمتها النيران خلال الاشهر الاخيرة، كما ان النيران التهمت قسما كبيرا من الجانب العراقي للهور الذي يقع ثلثه في الاراضي الايرانية وثلثاه في الاراضي العراقية.
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السيطرة علي النيران التي اندلعت في هور العظيم

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