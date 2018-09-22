ايران: اجتماع مجلس الامن في 26 سبتمبر يختص بحظر انتشار اسلحة الدمار الشامل

جاء ذلك في تعليق ادلي خوشرو ازاء تغريدة كتبها الرئيس الاميركي الجمعة والذي قال فيها بانه سيتراس اجتماعا لمجلس الامن الدولي حول موضوع ايران.

وقال مندوب ايران، انه اساسا ليست ايران مطروحة في قضية اسلحة الدمار الشامل لانها ملتزمة بالاتفاق النووي الذي اكد سلمية البرنامج النووي الايراني.

واضاف، كما ان البرنامج النووي الايراني خاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي اعلنت مرارا التزام ايران بتعهداتها لذا فان الموضوع لا يمكن ان يكون مرتبطا بايران.

وتابع خوشرو، يبدو ان هنالك عدم تنسيق صارخ بين ممثلية اميركا في الامم المتحدة وبين واشنطن وان القضايا لا تنقل بينهما بصورة صحيحة.

وقال مندوب ايران، من الممكن ان يتحدث اي كان عن اي دولة اخري وسيتم الرد عليه بما يقتضي ولكن ان يكون موضوع الاجتماع ايران فلا صحة لهذا الامر.

واكد خوشرو بانه لو تحدث اي كان حول ايران فسيتلقي الرد علي ذلك ولكن هذه القضية غير مطروحة وان تغريدة الرئيس الاميركي تعد خطأ اخر يرتكبه.

انتهي ** 2342

