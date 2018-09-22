اعضاء مجلس الامن: لیس هنالك اسم ای دولة فی جدول اعمال اجتماع 26 سبتمبر

وفی هذا الصدد اعرب المندوب الروسی فی الامم المتحدة دیمیتری بولیانسكی عن استغرابه لتغریدة ترامب فی 'تویتر' صباح الجمعة الذی قال فیها بانه سیتراس اجتماع مجلس الامن حول موضوع ایران.

واضاف بولیانسكی، ان هذا الامر غیر صحیح اذ ان الموضوع هو حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل.

من جانبه قال مساعد مندوب الصین فی الامم المتحدة 'وو های تاو'، حسب علمی فان موضوع الاجتماع لم یتغیر وهو البحث فی موضوع حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل.

كما قال مندوب السوید فی الامم المتحدة 'الوف سكوك' بان موضوع الاجتماع لم یتغیر.

انتهي ** 2342

